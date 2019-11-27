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Мальчик, родившийся со сросшимися голосовыми связками и за 9 месяцев не издавший ни звука, заговорил

В это сложно поверить, но каждый раз, слыша плачь своего полуторагодовалого сына, Патрик и Холли Фарр вздыхают с облегчением и благодарностью. Ведь еще совсем недавно мальчик не издавал ни единого звука.

Когда малыш Рио Фарр только появился на свет, родители обратили внимание, что мальчик плачет совсем беззвучно. Позже выяснилось, что ребенок пребывает в критическом состоянии и не может дышать. Его дыхательные пути были практически полностью заблокированы. Чтобы их хоть немного раскрыть, медики безуспешно пытались ввести малышу дыхательную трубку. Чтобы хоть как-то помочь младенцу, врачам пришлось провести экстренную трахеотомию и подключить ребенка аппарату искусственной вентиляции легких. Доктора советовали родителям готовиться к самому худшему, так как проблемы с респираторной системой грозили младенцу повреждением мозга.

Рио в тяжелом состоянии перевели в Детскую больницу Лос-Анджелеса , доктора которой диагностировали у мальчика врожденную рубцовую мембрану гортани.Это заболевание случается у одного на 10000 младенцев. Голосовые связки Рио были сращены друг с другом на 90% , оставляя в его дыхательных путях лишь крошечное отверстие.

Мальчику требовалась экстренная операция. Чтобы отсоединить вросшие в мембрану голосовые связки и реконструировать малышу дыхательные пути, используя его собственную хрящевую ткань, врачам потребовалось около шести часов.

После трех месяцев, ушедших на восстановление, Патрик и Холли впервые услышали, как звучит голос их сына. На тот момент Рио было уже 9 месяцев. А вскоре после этого, он сказал свое первое слово - папа.

Сегодня малышу Рио полтора года. Он растет и развивается наравне со своими сверстниками. А Паркер и Холли радуются каждому вздоху сына и не устают благодарить докторов, которые спасли Рио жизнь и подарили голос.

Фото: Vostock-photo

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