Мальчик, родившийся со сросшимися голосовыми связками и за 9 месяцев не издавший ни звука, заговорил

Когда малыш Рио Фарр только появился на свет, родители обратили внимание, что мальчик плачет совсем беззвучно. Позже выяснилось, что ребенок пребывает в критическом состоянии и не может дышать. Его дыхательные пути были практически полностью заблокированы. Чтобы их хоть немного раскрыть, медики безуспешно пытались ввести малышу дыхательную трубку. Чтобы хоть как-то помочь младенцу, врачам пришлось провести экстренную трахеотомию и подключить ребенка аппарату искусственной вентиляции легких. Доктора советовали родителям готовиться к самому худшему, так как проблемы с респираторной системой грозили младенцу повреждением мозга.

Рио в тяжелом состоянии перевели в Детскую больницу Лос-Анджелеса , доктора которой диагностировали у мальчика врожденную рубцовую мембрану гортани.Это заболевание случается у одного на 10000 младенцев. Голосовые связки Рио были сращены друг с другом на 90% , оставляя в его дыхательных путях лишь крошечное отверстие.

Мальчику требовалась экстренная операция. Чтобы отсоединить вросшие в мембрану голосовые связки и реконструировать малышу дыхательные пути, используя его собственную хрящевую ткань, врачам потребовалось около шести часов.

После трех месяцев, ушедших на восстановление, Патрик и Холли впервые услышали, как звучит голос их сына. На тот момент Рио было уже 9 месяцев. А вскоре после этого, он сказал свое первое слово - папа.

Сегодня малышу Рио полтора года. Он растет и развивается наравне со своими сверстниками. А Паркер и Холли радуются каждому вздоху сына и не устают благодарить докторов, которые спасли Рио жизнь и подарили голос.