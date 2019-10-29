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Мальчик, получивший во время пожара ожоги 80% тела, выжил и впервые за 14 лет откроет глаза

16-летний Заид Гарсия из города Галвестона штата Техас до сих пор верит в чудеса и надеется, что совсем скоро одно из таких чудес произойдет и с ним. Благодаря огромной сумме денег, собранной неравнодушными людьми, у парня появилась возможность лечь на операцию по восстановлению зрения, которую он ждал долгих 14 лет.

Когда Заиду Гарсия было всего 2 года, в его колыбельку упала горящая свеча. Укутанный в полыхающее огнем одеяльце, мальчик едва выжил, но получил ожоги 80% тела. На изуродованном огнем лице ребенка остались только большие дырки вместо ушей и носа, и рот. Травмы и увечья были настолько сильны, что мальчику пришлось пережить десятки операций по трансплантации кожи, а также ампутацию обеих рук и 4 пальцев на ногах. Во время лечения, в надежде на то, что когда-нибудь мальчик сможет видеть, доктора закрыли его глаза веками, которые из-за ожога приросли к коже и зарубцевались. С тех пор вот уже 14 лет Заид живет с закрытыми глазами.

Чтобы собрать деньги на оплату дорогостоящей серии операций по удалению слоя кожи, покрывающей его глаза, и реконструкцию век, подросток с помощью родителей создал в интернете страницу для сбора средств.

История Заида настолько тронула сердобольных пользователей Сети, что они в рекордные сроки собрали ему на операцию 300 тысяч долларов, вместо 50, которые просил парень. Теперь, когда необходимая сумма собрана, дело остается за малым. Совсем скоро подростку предстоит долгожданная операция по восстановлению зрения, которая, как он надеется, позволит ему наконец-то увидеть свою семью, друзей и лучшую подругу Джули.

На своей страничке в интернете Заид с помощью мамы написал, что делится своей историей, чтобы вдохновить людей и показать им, что чудеса существуют.

Фото: Vostock-photo

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