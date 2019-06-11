Любовь с первого свайпа: пара поженилась после 100 дней видеочата

Историю о влюбленных, которых разделял океан, а познакомились они случайно в приложении, рассказывает британское издание Daily Mail.

30-летний геодезист Марк Люстед из Лутона (Бедфордшир, Англия) направлялся в аэропорт Хитроу, чтобы полететь на отдых во Францию. И в этот момент его засекли радары приложения для знакомств Bamble, соединив с 29-летней Леей Вулридж-Макферсон из Торонто (Канада), управляющей, которая приехала в Англию в командировку. Это было в марте 2016 года.

В тот раз они так и не встретились, потому что когда Марк вернулся в Ангию, Лея уже улетела. Но они продолжили общаться в видеочате Skype, каждый день, на протяжении 100 дней. А потом начались реальные свидания: сначала они встретились в Лондоне, потом поехали на неделю в Исландию, потом Марк приехал в Канаду, после они встретились в Париже, в Мексике. И только тогда Лея переехала в Англию, где у ее канадской компании был офис.