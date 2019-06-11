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Любовь с первого свайпа: пара поженилась после 100 дней видеочата

Именно после этих 100 дней они впервые встретились, а потом летали друг к другу на свидания в разные точки мира — от Парижа до Мексики.

Историю о влюбленных, которых разделял океан, а познакомились они случайно в приложении, рассказывает британское издание Daily Mail.

30-летний геодезист Марк Люстед из Лутона (Бедфордшир, Англия) направлялся в аэропорт Хитроу, чтобы полететь на отдых во Францию. И в этот момент его засекли радары приложения для знакомств Bamble, соединив с 29-летней Леей Вулридж-Макферсон из Торонто (Канада), управляющей, которая приехала в Англию в командировку. Это было в марте 2016 года.

В тот раз они так и не встретились, потому что когда Марк вернулся в Ангию, Лея уже улетела. Но они продолжили общаться в видеочате Skype, каждый день, на протяжении 100 дней. А потом начались реальные свидания: сначала они встретились в Лондоне, потом поехали на неделю в Исландию, потом Марк приехал в Канаду, после они встретились в Париже, в Мексике. И только тогда Лея переехала в Англию, где у ее канадской компании был офис.

Лея рассказывает: «На самом деле расстояние было действительно хорошей вещью. Конечно, были времена, когда мы скучали друг по другу, но это позволяло нам строить наши отношения медленно и становиться лучшими друзьями». Марк добавил: «Дистанция дала нам время для правильного взаимодействия, вместо того чтобы спешить и ограничиться свиданием на одну ночь».

Сначала они решили, что не будут жениться, потому что копили на квартиру. Но потом Лия влюбилась в винтажное кольцо в магазине, и Марк втайне его купил и сделал ей предложение. Поженились они в Канаде в сентябре 2018 года.

«Нам нравится размышлять над нашей историей, и это говорит о том, что вы не всегда найдете любовь где-то поблизости. Речь идет об открытии ума и доверии к тому, что готовит мир», — отмечает Лея.

Текст: Александра Романова

Фото: Instagram

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