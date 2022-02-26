Психолог пояснила, почему звезды шоу-бизнеса склонны к алкоголизму

Из историй наших героев можно заключить, что причин алкоголизма обычно несколько: проблемы в карьере, личной жизни, потеря близких. Но ведь не все люди в депрессии начинают пить. Почему это происходит с определенными личностями комментирует психолог «Пацанок» и известный гештальт-терапевт Любовь Розенберг. «Алкоголизм — это психическая и физическая зависимость человека от приема напитков, содержащих этанол. Они становятся необходимыми, так как помогают снимать напряжение или улучшать физическое состояние, которое ухудшилось как раз из-за отмены или долгого неупотребления спиртного. Факторов, влияющих на появление химической алкогольной зависимости у человека много. Здесь нужно смотреть на семейный сценарий рода, социокультурные и национальные особенности проживания депрессии в России. Но действительно — не только в России и не все выбирают этот путь ухода от проблем и борьбы со стрессом», — коментирует Любовь Анатольевна.

Когда мы говорим о медийных, известных личностях, то для них пережить пик популярности и признание народа так же сложно, как и полное забвение. «В сказках мы часто читаем метафору достижения успеха — герою нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Так вот самое сложное испытание, «медными трубами», это как раз и есть испытание славой. Даже по звучанию «медные» и «медийные» очень похожи. Наша психика делает выбор, каким способом справляться с горем, бедой, проблемами и переживаниями по определенному сценарию. Состояние измененного сознания, которое достигается во время алкогольного опьянения, уменьшает боль, отодвигает проблемы и дает ощущение расслабления. И если вначале человек управляет желанием выпить или нет, то постепенно и незаметно уже сама привычка управляет человеком, но признать это он сможет далеко не сразу, а может, и никогда. Вообще, сложно признать сильной, да еще и популярной личности, что он бессилен и им управляет алкоголь», — подытожила гештальт-терапевт.