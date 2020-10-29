Любовь к красивому нижнему белью едва не стоила женщине жизни

Как обратил внимание британский онлайн-портал The Sun, пользовательница социальной сети TikTok по имени Хиллари Зинк записала короткий видеоролик, в котором подробно рассказала, как у нее образовался абсцесс ягодиц, из-за которого она едва не умерла. По ее словам, нижнее белье в буквальном смысле чуть не убило ее: сначала она почувствовала неприятные ощущения в заду, но не обратила на это внимания. Затем боль усилилась и не проходила. Когда она была в другом городе, ситуация обострилась настолько, что Хиллари едва могла сидеть в своем кресле в самолете и не могла дождаться, когда уже окажется дома.

Девушка подумала, что у нее, наверное, начался геморрой, но при самоосмотре ничего не увидела. Тогда она обратилась к маме за советом. «Я сказала ей, что моя задница болит так сильно, что я просто изнываю, – призналась она. – Я знала, что не падала, потому меня ужасно напрягало, что я не могу понять, в чем причина. Тогда я по совету матери отправилась в отделение неотложной помощи – мне просто было необходимо это выяснить».