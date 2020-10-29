Любовь к красивому нижнему белью едва не стоила женщине жизни
Как обратил внимание британский онлайн-портал The Sun, пользовательница социальной сети TikTok по имени Хиллари Зинк записала короткий видеоролик, в котором подробно рассказала, как у нее образовался абсцесс ягодиц, из-за которого она едва не умерла. По ее словам, нижнее белье в буквальном смысле чуть не убило ее: сначала она почувствовала неприятные ощущения в заду, но не обратила на это внимания. Затем боль усилилась и не проходила. Когда она была в другом городе, ситуация обострилась настолько, что Хиллари едва могла сидеть в своем кресле в самолете и не могла дождаться, когда уже окажется дома.
Девушка подумала, что у нее, наверное, начался геморрой, но при самоосмотре ничего не увидела. Тогда она обратилась к маме за советом. «Я сказала ей, что моя задница болит так сильно, что я просто изнываю, – призналась она. – Я знала, что не падала, потому меня ужасно напрягало, что я не могу понять, в чем причина. Тогда я по совету матери отправилась в отделение неотложной помощи – мне просто было необходимо это выяснить».
В больнице выяснилось, что Хиллари запросто могла умереть, если бы не последовала этой рекомендации. Как только врачи увидели ее зад, срочно отправили ее на операцию, чтобы удалить абсцесс. Докторам пришлось вскрыть нарыв, чтобы очистить рану от гноя. Впоследствии лечащий врач заявила девушке: «Хорошо, что вы пришли, еще немного – и было бы поздно. Причиной данной проблемы стали ваши стринги – они вас чуть не убили. Из-за них появился микроскопический порез между ягодицами, в который попала инфекция».
Клип Хиллари быстро стал вирусным и за короткое время набрал больше 5 миллионов просмотров. Специалисты Национальной службы здравоохранения заявили, что, скорее всего, у девушки образовалась киста в верхней части между ягодицами, которую стала травмировать постоянно соприкасающаяся с ней задняя часть мини-трусиков. И данная проблема – вовсе не редкость, о чем свидетельствует множество комментариев, оставленных под видео: «Со мной случилось то же самое!», «Я и не думала, что это бывает так часто», «Мне теперь будет страшно носить стринги», «Удивительно, как много людей пострадало от популярной модели нижнего белья».
Фото: depositphotos
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