Келли Энн Александр в течение нескольких лет страдала от приступов эпилепсии. В какой-то момент они участились до 15 раз в день. Женщина постоянно принимала противоэпилептические средства, что, впрочем, не спасало ее от постоянного привкуса металла во рту. Также Келли старалась не забрасывать любимые занятия верховой ездой, навещая свою любимицу Алину. Во время одной из встреч наездницу удивило поведение лошади. Та вдруг начала обнюхивать ее голову с правой стороны. Вскоре выяснилось, что именно там находилась редкая форма опухоли головного мозга — олигодендроглиома. Именно после подозрительного поведения лошади женщина обратилась к врачам с просьбой более детального исследования. В результате англичанке удалили новообразование, пишет Daily Mail.Доктора предупредили пациентку, что как минимум год она не сможет заниматься верховой ездой, но уже через полгода женщина была в седле. По ее словам, прогулки верхом на лошади только поспособствовали ее реабилитации. К слову, это далеко не первый случай, когда животные помогали хозяевам обратить внимание на проблемы со здоровьем. Некоторое время назад мы писали о хозяйке двух овчарок — они помогли женщине обнаружить опухоль в груди. Благодаря поведению питомцев, женщина вовремя обратилась к врачам. _Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!