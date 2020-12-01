Любимая игрушка спасла жизнь мальчику с редким раком почки
Мальчик пожаловался на боли в спине после того, как споткнулся о свою игрушку - таксу Спиральку из мультфильма «История игрушек». Когда 31-летняя мама Эмма Холден отвезла его в больницу, врачи обнаружили у ребенка редкий рак почки. Медики заметили, что у малыша необычно опух живот и отправили его на сканирование.
Boy aged four beats rare kidney cancer which was only detected after tripping over his Toy Story Slinky Dog https://t.co/U7uxYhD36m— The Sun (@TheSun) December 1, 2020
«Мне объявили диагноз, и земля ушла из-под моих ног, я была шокирована», - вспоминает девушка. Медики уточнили, что выявили онкологию на ранней стадии именно из-за падения мальчика.
В 2018 году Альфи прошел изнурительный шестимесячный курс химиотерапии, проведя Рождество в онкологическом отделении. «Он даже не хотел вставать с постели, когда пришел Санта-Клаус. Мальчик был настолько слаб, что некоторое время не мог ходить», - добавила молодая мама.
Лечение дало результат, ребенок полностью победил рак. Он до сих пор любит играть с любимой таксой. «Альфи всегда говорит: «Спиралька спас мне жизнь, благослови его»! Это было действительно сюрреалистично, потому что у него не было никаких очевидных симптомов до того, как он споткнулся», - признается британка. Пережившая онкологию семья решила помогать детской больнице Шеффилда, где лечили Альфи и сейчас собирает деньги для других детей.
Фото: pixabay.com
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