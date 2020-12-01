Любимая игрушка спасла жизнь мальчику с редким раком почки

В 2018 году Альфи прошел изнурительный шестимесячный курс химиотерапии, проведя Рождество в онкологическом отделении. «Он даже не хотел вставать с постели, когда пришел Санта-Клаус. Мальчик был настолько слаб, что некоторое время не мог ходить», - добавила молодая мама.

Лечение дало результат, ребенок полностью победил рак. Он до сих пор любит играть с любимой таксой. «Альфи всегда говорит: «Спиралька спас мне жизнь, благослови его»! Это было действительно сюрреалистично, потому что у него не было никаких очевидных симптомов до того, как он споткнулся», - признается британка. Пережившая онкологию семья решила помогать детской больнице Шеффилда, где лечили Альфи и сейчас собирает деньги для других детей.