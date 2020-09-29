«Луна совсем не плакала»: российские хирурги сделали девочке-«Бэтмену» еще одну операцию

В своем микроблоге в Instagram женщина выложила новое фото, на котором ее дочь изображена с повязкой на одной щеке, и отметила, что операция прошла на удивление успешно и длилась всего 1 час 15 минут. «Луна была очень спокойной и совсем не плакала. Это фото я сделала вскоре после того, как мы вернулись домой. Как только она вышла из операционной, сразу попросила поесть», – написала Кэрол, добавившая, что гораздо труднее будет во время реабилитации, ведь малышке нельзя трогать личико, а это очень трудно, потому самой женщине придется потрудиться, чтобы уследить за своей непоседой.