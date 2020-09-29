«Луна совсем не плакала»: российские хирурги сделали девочке-«Бэтмену» еще одну операцию
В своем микроблоге в Instagram женщина выложила новое фото, на котором ее дочь изображена с повязкой на одной щеке, и отметила, что операция прошла на удивление успешно и длилась всего 1 час 15 минут. «Луна была очень спокойной и совсем не плакала. Это фото я сделала вскоре после того, как мы вернулись домой. Как только она вышла из операционной, сразу попросила поесть», – написала Кэрол, добавившая, что гораздо труднее будет во время реабилитации, ведь малышке нельзя трогать личико, а это очень трудно, потому самой женщине придется потрудиться, чтобы уследить за своей непоседой.
В свою очередь, краснодарский хирург Павел Попов, под руководством которого Луне постепенно «снимают» ее «маску Бэтмена», отметил, что очередной этап лечения остался позади. По его словам, которые приводит онлайн-версия телеканала «Краснодар», при помощи фотодинамической терапии на сей раз был удален довольно большой участок невуса. Сделано все было радикально, потому «внешний вид кожных покровов через два года будет не значительно отличаться от окружающей кожи. Еще у Луны есть маленькие невусы на стопах и ладонях - их мы тоже обязательно удалим», – сообщил он.
Фото: Instagram luna.love.hope
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