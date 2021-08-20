Ложная тревога: симптомы дефицита какого витамина похожи на признаки слабоумия

Дефицит витамина в основном может возникать по причине анемии, когда иммунная система разрушает здоровые клетки в желудке и препятствует усваиванию В12, и неправильно составленного рациона.

В первую очередь витамин формирует клетки крови, которые снабжают организм кислородом, в случае недостатка этого не происходит. Тогда нарушается снабжение мозга кислородом, что приводит к головокружению, спутанности сознания и дезориентации. Нехватка кислорода вместе с нарушением работы мозговой ткани могут провоцировать снижение концентрации. Кроме того, возможны перепады настроения или депрессия.

Схожим с деменцией симптомом считаются проблемы с памятью, например трудности подбора слова в разговоре. Данный недуг может быть кратковременным, так и длиться долгосрочно.