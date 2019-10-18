Лишний вес может вызывать астму и бронхиальную обструкцию

Ученые Университета Западной Австралии исследовали образцы тканей легких 52 людей, 16 из которых умерли от астмы, 21 человек страдал от астмы, но умер по другой причине и, наконец, у 15 не была диагностирована астма.

Лишний вес и ожирение всегда были связаны с астмой и ухудшениями ее симптомов. Ученые объясняли эту взаимосвязь прямым воздействием избыточной массы тела на легкие и общим воспалительным процессом, вызываемым лишними килограммами. Однако, в своем последнем исследовании австралийские ученые обнаружили принципиально новый механизм развития респираторных заболеваний. Оказывается, жир имеет свойство накапливаться в стенках дыхательных путей, изменять их строение и тем самым усиливать воспалительные процессы в легких. При этом количество жира в дыхательных путях возрастает пропорционально индексу массы тела человека.

Как объяснил один из авторов исследования, Питер Ноубл, жир вызывает уплотнение стенок дыхательных путей, что существенно ограничивает циркуляцию воздуха в легких и частично объясняет симптомы астмы. Ученые не намерены останавливаться на достигнутом и уже планируют новое исследование, чтобы выяснить, возможно ли добиться обратного эффекта и избавиться от симптомов астмы, приведя вес в норму.