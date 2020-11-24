Лишившийся нижней части тела парень рассказал, как любит жизнь

Трагедия случилась год назад. Лорен работал разнорабочим на строительной площадке в городе Уилсал во время ремонта моста в сентябре 2019 года. Он ехал на вилочном погрузчике за пределами города и потерял управление. Единственная полоса движения резко сузилась, и когда одна из машин проехала мимо, Лорен свернул слишком близко к краю дороги, земля под мостом осыпалась.

Парень упал с высоты 15 метров и был прижат к земле под 4-тонным транспортным средством. 19-летний Лорен все время оставался в сознании и помнит: все, что ниже его бедер, было полностью раздавлено. Когда американца доставили в больницу, он принял смелое решение: позволил медикам провести операцию по гемикорпорэктомии, в ходе которой была ампутирована вся нижняя часть тела.

Врачи сказали его девушке Сабии Райх, что возлюбленный не выживет. «Это был не трудный выбор — ампутировать половину моего тела. Это был выбор между жизнью или смертью», — говорит Лорен из Грейт-Фоллс, штат Монтана.