Лишившийся нижней части тела парень рассказал, как любит жизнь
Фото: instagram.com/loren.schauers
Трагедия случилась год назад. Лорен работал разнорабочим на строительной площадке в городе Уилсал во время ремонта моста в сентябре 2019 года. Он ехал на вилочном погрузчике за пределами города и потерял управление. Единственная полоса движения резко сузилась, и когда одна из машин проехала мимо, Лорен свернул слишком близко к краю дороги, земля под мостом осыпалась.
Парень упал с высоты 15 метров и был прижат к земле под 4-тонным транспортным средством. 19-летний Лорен все время оставался в сознании и помнит: все, что ниже его бедер, было полностью раздавлено. Когда американца доставили в больницу, он принял смелое решение: позволил медикам провести операцию по гемикорпорэктомии, в ходе которой была ампутирована вся нижняя часть тела.
Врачи сказали его девушке Сабии Райх, что возлюбленный не выживет. «Это был не трудный выбор — ампутировать половину моего тела. Это был выбор между жизнью или смертью», — говорит Лорен из Грейт-Фоллс, штат Монтана.
Несмотря на то, что врачи давали неутешительные прогнозы, здоровье молодого человека после операции стало стремительно улучшаться. Медики полагали, что он будет в больнице не менее полутора лет, но он пробыл там три месяца, а затем вернулся домой.
Спустя некоторое время Лорен сам научился надевать протез и без посторонней помощи садиться в инвалидное кресло. «Он оказался очень изобретательным и делал все, чтобы снова стать самостоятельным, — объяснила Сабия. — Каждый раз, когда в нашей новой жизни возникает препятствие, он просто находит способ обойти его и предлагает безумное решение, которое "нормальному" человеку обычно не приходит в голову. Я горжусь им».
Фото: instagram.com/loren.schauers
В 2020 году Лорен сделал предложение Сабии, и она приняла его. «Эта трагедия стала проверкой для наших отношений. Она заставила нас больше ценить мелочи, которые раньше считались само собой разумеющимися», — признается невеста. Лорен даже не думает отчаиваться. «Примерно через три месяца после аварии я окончательно осознал — то, что я остался жив — настоящее чудо», — делится он.
Пара планирует путешествовать по миру, завести детей и «стать лучшими для них родителями». «Мой лучший совет всем, кто переживает подобное, — не сосредотачивайтесь на том, чего у вас нет, лучше акцентируйте свои мысли на том, что имеете, — признается парень. — Вы должны прожить самую замечательную жизнь, несмотря на все ограничения».
Фото: Instagram/@loren.schauers
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