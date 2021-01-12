Лицо ребенка опухло и покрылось волосами после использования увлажняющего крема
По словам девушки, она провела самые ужасные дни в своей жизни. Мать поделилась снимками сына, кожа которого покрылась пятнами. Шея мальчика покраснела, появилась сыпь. По словам родительницы, после первого обращения в клинику врачи попросили родителей сократить потребление пищи, но через месяц проблема усугубилась. Мать мальчика пыталась бороться с сухостью кожи с помощью крема. Постепенно она заметила, что лицо мальчика заметно увеличилось, на лбу начали появляться волосы.
Mum’s horror as baby's face balloons and grows hair after using steroid creamhttps://t.co/5KoeqtLXcc pic.twitter.com/hnDGwdX0Vz— Daily Mirror (@DailyMirror) January 12, 2021
Малыша перевели в специализированную больницу, где девушка узнала о нескольких похожих случаях. После проверки показателей маленьких пациентов выяснилась связь между ними и специальным антибактериальным кремом. Экспертам удалось узнать, что средство содержит 30 мг пропионата клобетазола. Медики советуют покупать такой крем только для краткосрочного использования.
При этом родители, которые приобрели крем от сухости кожи, не знали о содержании и были шокированы, так как наносили средство на тело малышей ежедневно. В результате дети начали толстеть и на их телах появились волосы. Состояние пациентов начало заметно улучшаться, когда родители отказались от опасного «ухода». Как уточнило издание, производителем крема со стероидами является компания, зарегистрированная в Чжанчжоу, Фуцзянь.
Предварительные исследования показали, что дозировка превышала ту, которая обычно рекомендуется для взрослых, и не должна была использоваться для детей.
Фото: pixabay.com
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