Лицо парня опухло после горячего шоколада в кофейне
Пол и его 16-летний брат Дилан решили купить себе теплый напиток в кофейне Costa Coffee в Борнмуте, пока ждали, когда их мать закончит работу в больнице. 29-летнейпарень, страдающий аллергией на молоко, почувствовал, что его глаза начали гореть, а лицо опухло.
Man's face swells and eyes burn after allergic reaction to Costa hot chocolatehttps://t.co/9ll7L8pLHO— Daily Mirror (@DailyMirror) November 25, 2020
Родственники молодого человека вызвали бригаду скорой помощи к нему домой. «У меня аллергия на молоко и орехи, поэтому я заказал напиток и сказал: «Простите за трудности, но, пожалуйста, можно мне соевое молоко вместо коровьего?» - уточнил парень. При этом вкусный напиток был действительно приготовлен на растительном молоке, но бариста использовал кувшин из-под коровьего.
«Обычно, когда у меня возникает аллергическая реакция, я могу выпить немного воды и принять несколько таблеток, и меня это не особо беспокоит, - объяснил парень. - На этот раз было по-другому. Я опух до такой степени, что больше не мог видеть».
Врачи сделали укол антигистаминного препарата в тыльную сторону руки пациента. «Это был очень тревожный вечер, так как я не знал, проснусь ли на следующее утро. У вас может быть вторая, более серьезная аллергическая реакция после первой, - добавил молодой человек. - Я думаю, что в кофейнях должно быть три разных кувшина: один для миндального молока, другой для коровьего и третий для соевого».
Фото: pixabay.com
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