Лицо парня опухло после горячего шоколада в кофейне

«Обычно, когда у меня возникает аллергическая реакция, я могу выпить немного воды и принять несколько таблеток, и меня это не особо беспокоит, - объяснил парень. - На этот раз было по-другому. Я опух до такой степени, что больше не мог видеть».

Врачи сделали укол антигистаминного препарата в тыльную сторону руки пациента. «Это был очень тревожный вечер, так как я не знал, проснусь ли на следующее утро. У вас может быть вторая, более серьезная аллергическая реакция после первой, - добавил молодой человек. - Я думаю, что в кофейнях должно быть три разных кувшина: один для миндального молока, другой для коровьего и третий для соевого».