«Лазерные блики», которые женщина приняла за розыгрыш от соседей, оказались симптомом редкого вида рака

Заметив точки белого цвета, похожие на те, которые оставляет лазер, Керри попросила мужа посмотреть, не играет ли кто из соседей с лазерным лучем. Однако мужчина лишь посмеялся над мнительностью жены. Когда же «вспышки» белого цвета стали появляться все чаще, женщина заметила тонкую белую пленку, покрывающую ее глаз и затуманивающую зрение каждый раз, когда она моргала, Керри записалась на прием к оптометристу. После тщательного 20-минутного осмотра женщине было рекомендовано в срочном порядке обратиться в отделение неотложной помощи.

В больнице Керри осмотрели сразу несколько докторов. Не найдя причину странного симптома, врачи неотложки отправили женщину на ультразвук, который не выявил никаких аномалий.

Женщину отпустили домой и рекомендовали вернуться на контрольный прием через несколько месяцев. Именно тогда, проведя компьютерную томографию, врачам удалось обнаружить небольшое злокачественное образование в глазе Керри, оказавшееся меланомой.

Женщине назначили радиотерапию, поместив на 4 дня небольшую радиоактивную пластинку за глазным яблоком. Эта процедура помогла уменьшить размер опухоли и свести на нет симптомы. Однако уничтожить раковые клетки так и не удалось. Несмотря на это, врачи не наблюдают и признаки роста опухоли, что уже само по себе является хорошим знаком. Каждые полгода Керри проходит компьютерную томографию, чтобы отслеживать размеры опухоли, так как меланома глаза является очень агрессивным видом рака и во многих случаях довольно легко распространяется по организму.

Керри готова к тому, что в случае повторного роста опухоли, она может лишиться глаза, хотя и надеется, что этого не произойдет, так как в ее случае меланома была обнаружена на ранней стадии.