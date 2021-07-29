«Ласковый убийца»: врач рассказал о гепатите и как его вовремя диагностировать
Зачастую пациенты, у которых в дальнейшем обнаруживают острый гепатит, жалуются на слабость и повышенную утомляемость. Отмечается, что подобные симптомы сопровождают практически каждого человека при темпе современной жизни, потому важна диагностика. Все же гепатит С практически не заметен до последних стадий и от него не существует прививки. «К счастью, при гепатите С для его скрининга существует совершенно фантастическая по эффективности диагностика, основанная на анализе слюны. По сути, каждый человек может пойти купить в аптеке этот слюнной тест, провести специальной палочкой по внутренней поверхности щеки и через 15 минут у него будет ответ — он болен гепатитом С или нет», — рассказал Павел Богомолов в беседе с «РИА Новости».
Специалист также порекомендовал родителям подростков регулярно проверять своих детей с помощью несложного теста. Так как, по мнению Богомолова, заболеваемость гепатитом С у детей с 13 лет удваивается: так она где-то 10 на 100 тысяч населения, а после 13 лет она возрастает до 20-22. «Это связано со всякими тату, вступлением в половую жизнь — незащищенный секс, со всякими пробами психоактивных веществ, пирсинг и так далее. Все, что может быть подросток пробует — соответственно, нет прививки, он может заболеть», — уточнил гепатолог.
Важно исключить и заболевание другими типами гепатита, такими как В и дельта. Для их диагностики следует сдавать анализы крови. «Гораздо важнее, чтобы эта диагностика завершалась адекватными назначениями, которые могут привести к излечению от гепатита, а гепатит на сегодняшний день это в общем-то излечимое заболевание», — заключил Павел Богомолов.
Фото: freepik.com
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