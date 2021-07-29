«Ласковый убийца»: врач рассказал о гепатите и как его вовремя диагностировать

Специалист также порекомендовал родителям подростков регулярно проверять своих детей с помощью несложного теста. Так как, по мнению Богомолова, заболеваемость гепатитом С у детей с 13 лет удваивается: так она где-то 10 на 100 тысяч населения, а после 13 лет она возрастает до 20-22. «Это связано со всякими тату, вступлением в половую жизнь — незащищенный секс, со всякими пробами психоактивных веществ, пирсинг и так далее. Все, что может быть подросток пробует — соответственно, нет прививки, он может заболеть», — уточнил гепатолог.

Важно исключить и заболевание другими типами гепатита, такими как В и дельта. Для их диагностики следует сдавать анализы крови. «Гораздо важнее, чтобы эта диагностика завершалась адекватными назначениями, которые могут привести к излечению от гепатита, а гепатит на сегодняшний день это в общем-то излечимое заболевание», — заключил Павел Богомолов.