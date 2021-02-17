«Кубики» на животе у женщин могут грозить бесплодием

Чуршин считает, что женщинам не нужны «кубики», так как они не характерны для представительниц слабого пола. «Плоский, подтянутый живот смотрится красиво и эстетично», — сказал он. Эксперт отметил, что четкое проявление мышц свойственно для видов спорта с большими физическими нагрузками.

«В художественной гимнастике этих "кубиков" уже нет, да и в целом в обычной жизни в них нет особой необходимости», — подчеркнул эксперт агентству городских новостей «Москва».

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