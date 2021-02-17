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«Кубики» на животе у женщин могут грозить бесплодием

Женщинам не надо стремиться к «кубикам» на животе из-за возможных проблем с фертильностью, заявил главный врач медицинского центра Московского физико-технического института Алексей Чуршин.

По его словам, слишком сильное увлечение спортом и прокачка мышц брюшного пресса опасно нарушением менструального цикла и грозит проблемами с фертильностью. «Нередко фиксируют гормональный дисбаланс в сторону относительной гиперандрогении — преобладания активности мужских половых гормонов», — уточнил специалист.

По его словам, в этом случае фигура и кожа девушки начинает походить на мужскую. Тренировки грозят нарушениями, вплоть до аменореи. Все это ведет к психологическим проблемам и снижает качество жизни.

Чуршин считает, что женщинам не нужны «кубики», так как они не характерны для представительниц слабого пола. «Плоский, подтянутый живот смотрится красиво и эстетично», — сказал он. Эксперт отметил, что четкое проявление мышц свойственно для видов спорта с большими физическими нагрузками.

«В художественной гимнастике этих "кубиков" уже нет, да и в целом в обычной жизни в них нет особой необходимости», — подчеркнул эксперт агентству городских новостей «Москва».

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Фото: pexels.com

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