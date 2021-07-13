Кто рискует получить проблемы со здоровьем во время жары и как этого избежать

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Федоров в интервью «Ленте.ру» рассказал, кому и как следует спасаться от жары. «Жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца и тех, у кого были инфаркты или инсульты. Также жаркая погода вредна людям с заболеваниями дыхательной системы, с хронической обструктивной болезнью, тем, у кого изменена емкость легких. Им и в обычной жизни сложновато дышать, а так им вообще тяжело, когда воздух горячий», — сообщил специалист.

По мнению Алексея Федорова, людям в зоне риска следует придерживаться нескольких советов, чтобы избежать негативных последствий: «Таким людям нужно стараться пребывать в кондиционируемом помещении. Меньше перемещаться, уменьшить физическую нагрузку, соблюдать питьевой режим и четко принимать препараты, которые предписаны врачом».