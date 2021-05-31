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Кто подвержен вегетососудистой дистонии, и по каким симптомам можно ее распознать

Под понятием «вегетососудистая дистония» (ВСД) понимается комплекс функциональных расстройств со стороны вегетативной нервной системы. В мире данный диагноз совсем не признан и в международной классификации его попросту не существует. Иначе дела обстоят в России, термин очень распространен и его связывают со многими болезнями, особенно в тех случаях, когда симптомы у больного невозможно объяснить конкретным заболеванием.

На счет вегетососудистой дистонии ведутся споры: одни считают, что она существует, а другие утверждают, что ее как самостоятельного заболевания нет, но все они отчасти правы. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала невролог-реабилитолог, главный врач «Клиники Доктора Аникиной», кандидат медицинских наук Марина Аникина.

«Все дело в том, что наша вегетативная нервная система созревает немного диспропорционально, и все симптомы ВСД — скачки давления, потливость, чрезмерная сонливость, утомляемость, учащенное сердцебиение, а также тошнота или икота — могут проявляться в разные периоды жизни», — сообщила невролог. Также вегетативными симптомами могут проявляться депрессия и повышенная тревожность, причиной этому может быть проблема с витамином D.

По ее словам, больше всего подвержены диагнозу подростки, так как в этом возрасте за ростом и гормональной нагрузкой не поспевает вегетативная нервная система. У взрослых людей таких проявлений быть не должно, их нервная система уже находится в стабильном состоянии. Однако симптомы заболевания способны вернуться в пожилом возрасте, они могут быть связаны с артериальной гипертензией, сахарным диабетом или появлением первых признаков болезней Паркинсона или Альцгеймера.

Фото: freepik.com

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