Кто подвержен постковидному синдрому и как его определить

До 70% случаев переболевших характеризуется нарушением функции легких, также наблюдается одышка и невосстанавливающееся насыщение кислородом. «Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом», — сообщил Поздняков «РИА Новости».

По словам врача, порядка 30% переболевших сталкиваются со стойкими неврологическими нарушениями, у 50% наблюдается поражение сосудов, 25-30% случаев обнаруживают желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы, тогда около 20-25% сталкиваются с поражением сердца — повреждением его оболочки или миокарда.

«Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил Поздняков.

Специалист назвал самым сложным постковидным синдромом неврологические проявления, так как их трудно выявить. Маркером постковидного синдрома считается повышение уровня антител при повторном анализе.