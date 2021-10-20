Кто он — типичный пациент Коммунарки? Какие люди рискуют попасть в больницу с ковидом

Василий Купрейчик опубликовал характеристику пациентов на личной странице в Facebook. «Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее», — уточнил он.

Несмотря на то, что начали госпитализировать все больше молодых, среди данной категории людей летальный исход считается редкостью. Это объясняется несколькими причинами. В первую очередь стоит отметить, что у молодежи организм лучше справляется с различными болезнями и у них меньше хронических заболеваний. «Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30-40 лет назад», — объяснил Василий Купрейчик.