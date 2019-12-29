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«Круглосуточно под капельницами»: Кристина Асмус попала в больницу с тяжелой инфекцией

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

Актриса пожаловалась на состояние здоровья.

Имя Кристины Асмус не перестает сходить с первых полос новостных порталов. Не успела стихнуть шумиха вокруг скандальной постельной сцены с участием актрисы в фильме «Текст», как масла в огонь подлил Егор Крид, снявший Кристину в своем новом клипе.

В блоге Асмус регулярно появляются фотоотчеты с модных событий, кадры с фотосессий, забавные моменты со съемок, однако, по признанию актрисы, в ее жизни все не так безоблачно и прекрасно, как на последних публикациях. «Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит 🤷🏼‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция 🙈 Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали 😰 Круглосуточно под капельницами, с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии 💊 Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск 🛌🤪 Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», — рассказала Кристина.

«Выздоравливай скорее😘», «Кристина, желаю Вам скорейшего выздоровления!!! Берегите себя!», «Поправляйтесь и берегите свое здоровье, Кристин», «Кристина, ну прямо на износ !!! Береги себя», «Полного выздоровления и неболения», «Здоровья Вам!», «Скорейшего выздоровления Вам», — пишут актрисе в комментариях.

Редакция Passion.ru присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления Кристине Асмус!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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