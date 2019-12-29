«Круглосуточно под капельницами»: Кристина Асмус попала в больницу с тяжелой инфекцией

В блоге Асмус регулярно появляются фотоотчеты с модных событий, кадры с фотосессий, забавные моменты со съемок, однако, по признанию актрисы, в ее жизни все не так безоблачно и прекрасно, как на последних публикациях. «Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит 🤷🏼‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция 🙈 Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали 😰 Круглосуточно под капельницами, с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии 💊 Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск 🛌🤪 Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию. Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», — рассказала Кристина.