Кровотечение из носа и головные боли у беременной женщины оказались симптомами редкой формы рака

С каждым месяцем состояние Поппи ухудшалось, у нее периодически появлялись проблемы с дыханием через левую ноздрю, во рту и в носу появлялись неприятные сгустки. Затем девушка обнаружила на левой стороне носа странное пятно. Терапевт направил ее к ЛОРу, который назначил сканирование, в ходе которого выяснилось, что в ее челюсти образовалась опухоль размером 10 сантиметров, которая незаметно для всех росла по направлению к носу, что и привело в итоге к образованию странного пятна. Биопсия показала, что у Поппи саркома Юинга – редкая форма злокачественной опухоли костного скелета, которая как правило поражает нижнюю часть трубчатых костей. К тому моменту девушка была на 34 неделе беременности. «Когда обнаружили уплотнение, но еще не провели биопсию, я верила, что со мной все будет в порядке. Даже врачи не думали, что у меня рак, ведь я была здорова и молода. Но все оказалось гораздо хуже, чем мы предполагали», – добавила она.

Шок от диагноза был такой сильный, что спустя всего 48 часов Поппи родила дочку. После чего началось ее собственное лечение раковой опухоли. Ей провели 5-часовую операцию, в ходе которой удалили опухоль, хоть и не целиком, так как ее основание находилось в челюстной кости. Дальнейшее лечение было очень тяжелым, молодая мать боялась, что не увидит первого дня рождения своей девочки. Женщина перенесла 14 курсов химиотерапии, протонно-лучевую терапию, но в итоге сумела победить болезнь и с радостью отпраздновала первый день рождения своей малышки.

Фото: facebook Poppy Stewart-Brown

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