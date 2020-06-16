Кровотечение из носа и головные боли у беременной женщины оказались симптомами редкой формы рака
Британка призналась онлайн-порталу Daily Mail, что чувствовала себя полнейшей неудачницей на протяжении всей беременности, потому что очень плохо себя чувствовала: «Мы отдыхали с парнем в Турции, и мне казалось, что я подхватила какую-то болезнь. Меня постоянно тошнило, я чувствовала себя бесконечно усталой». Когда пара вернулась домой, выяснилось, что Поппи беременна. Это была незапланированная, но очень радостная новость для влюбленных. Однако через месяц у девушки начались кровотечения из носа и головные боли, однако врачи все объясняли гормональными перестройками.
С каждым месяцем состояние Поппи ухудшалось, у нее периодически появлялись проблемы с дыханием через левую ноздрю, во рту и в носу появлялись неприятные сгустки. Затем девушка обнаружила на левой стороне носа странное пятно. Терапевт направил ее к ЛОРу, который назначил сканирование, в ходе которого выяснилось, что в ее челюсти образовалась опухоль размером 10 сантиметров, которая незаметно для всех росла по направлению к носу, что и привело в итоге к образованию странного пятна. Биопсия показала, что у Поппи саркома Юинга – редкая форма злокачественной опухоли костного скелета, которая как правило поражает нижнюю часть трубчатых костей. К тому моменту девушка была на 34 неделе беременности. «Когда обнаружили уплотнение, но еще не провели биопсию, я верила, что со мной все будет в порядке. Даже врачи не думали, что у меня рак, ведь я была здорова и молода. Но все оказалось гораздо хуже, чем мы предполагали», – добавила она.
Шок от диагноза был такой сильный, что спустя всего 48 часов Поппи родила дочку. После чего началось ее собственное лечение раковой опухоли. Ей провели 5-часовую операцию, в ходе которой удалили опухоль, хоть и не целиком, так как ее основание находилось в челюстной кости. Дальнейшее лечение было очень тяжелым, молодая мать боялась, что не увидит первого дня рождения своей девочки. Женщина перенесла 14 курсов химиотерапии, протонно-лучевую терапию, но в итоге сумела победить болезнь и с радостью отпраздновала первый день рождения своей малышки.
Фото: facebook Poppy Stewart-Brown
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