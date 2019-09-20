Кровь девушки окрасилась в синий цвет после использования обезболивающего геля

Девушка рассказала, что за день до случившего она использовала гель с бензокаином для снятия зубной боли, который вызвал побочную реакцию.

Пациентке был поставлен диагноз “приобретенная метгемоглобинемия”, реакция вызываемая некоторыми лекарственными препаратами, при которой кровь начинает удерживать кислород и перестает доставлять его к тканям тела.

Насыщенная кислородом кровь обычно ярко-красного цвета. Тогда как у пациентов с метгемоглобинемией кровь темно-синего цвета, Когда уровень мутированной крови повышается на 50% и выше, пациент может впасть в кому или получить сердечно-сосудистые и мозговые осложнения, вызванные недостаточным обогащением тканей органов кислородом. Любые показатели свыше 60% могут стать для человека смертельными.

К счастью, метгемоглобинемию можно вылечить с помощью специального антидота, который, кстати, тоже ярко-синего цвета. Как рассказал CNN Отис Уоррен, лечащий врач девушки, метиленовая синь возвращает отсутствующий электрон гемоглобиновой молекуле для восстановления уровня кислорода и помогает “вбросить” этот кислород обратно в ткани органов.

Девушка полностью пришла в себя после после двух доз метиловой сини и ночи, проведенной в больнице под наблюдением врачей.

В области неотложной медицины это большая редкость, когда пациента можно вылечить только лишь с помощью антидота.