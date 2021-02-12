Крошечное пятно на ноге танцовщицы оказалось смертельной болезнью
Инструктор по танцам из Стоксфилда, Нортумберленд, отдыхала на Филиппинах с мужем Стивеном в декабре 2019 года. Один из знакомых пары заметил странное пятно на теле женщины и посоветовал ей пойти к врачу.
29-летяя Молли, не имевшая никогда проблем со здоровьем, не могла предположить, что медики выявят что-то серьезное. Но небольшая точка со временем начала расти. К июлю 2020 года у Молли появилось ощущение: что-то не так.
Tiny mark on dancer's knee spotted by holiday maker turns out to be deadly condition https://t.co/Hfsdl8wmxf #SmartNews— WanderinWoodsman🗺🌐🇺🇸🥋 (@WanderNWoodsman) February 11, 2021
В больнице у нее выявили меланому первой стадии. К счастью, болезнь смогли обнаружить до того, как она распространилась по всему телу. В ноябре хирурги удалили новообразование из ее колена и два лимфатических узла в паху, чтобы снизить вероятность повторного появления рака.
Несмотря на быстрое и успешное лечение, тень рака еще долгие годы будет нависать над жизнью Молли. «Для меня это пожизненный приговор, с которым придется жить сейчас. Я знаю, что у меня есть предрасположенность к меланоме, и она может вернуться. Надо проходить трехмесячный осмотр в течение следующих пяти лет, наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела, независимо от погоды и продолжать принимать добавки витамина D», - подчеркнула она.
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Фото: pixabay.com
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