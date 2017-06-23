Американское химическое общество (American Chemical Society) впервые озадачилось этой проблемой в 2015 году, но тогда информация прошла только по специализированным изданиям.

Все это время ученые занимались минимизацией ущерба и чуть было не пришли к заключению, что в свободную продажу надо допускать только сине-зеленые фейерверки. Но, похоже, в конце концов нашли способ сделать красные салюты не слишком опасными (или, по крайней мере, приблизились к решению этой задачи), - сообщает Scientific American .

Производители фейерверков и петард обычно используют хлорсодержащие соединения (часто – перхлорат стронция), которые при горении дают интенсивный красный цвет. Но именно при горении они и трансформируются в канцерогенные вещества, которые затем падают на Землю. В научно-исследовательской лаборатории армии США пытались разрабатывать формулы для красной пиротехники на основе моногидроксида стронция. Военных эта тема волновала, потому что их красные сигнальные ракеты тоже содержали канцерогенный перхлорат. Но, пока изобретения американских военных и ученых еще не внедрились в массовое производство, лучше все-таки для своих вечеринок покупать салюты в сине-зелено-серебристой гамме.

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