Ковид отступил: как правильно утилизировать защитные маски, чтобы не навредить экологии

В интервью радиостанции «Говорит Москва» заслуженный эколог РФ, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков отметил, что маски ни в коем случае нельзя сжигать – это верный способ навредить экологии, ведь продукты сгорания, которые в результате образуются, поступят прямиком в окружающую среду. Оптимальным решением проблемы, по мнению эксперта, будет просто выбросить маски на помойку, так как в большинстве случаев они просто разлагаются естественным образом, долго и не совсем правильно, но все же разлагаются.

«Они в основном же все-таки матерчатые, скажем — бумажные. Они сделаны из различных материалов, которые, в общем-то, наверное, можно отнести к или нетканым материалам — целлюлоза, бумага в какой-то степени. На самом деле маски, если они не пластиковые, а они не пластиковые в большинстве случаев, они не представляют особенной угрозы. Особенно, если их утилизировать предлагаемым образом, то есть — в твердые коммунальные отходы размещать» ¬– пояснил свою мысль Пешков.