«Кости ломит»: врач-терапевт рассказала, как погодные изменения влияют на здоровье

Люди давно заметили связь физического состояния и погодных изменений. Врач нашел этому объяснение и поделился мыслями с RT. По мнению терапевта Черновой, организм здорового человека способен адаптироваться в любых погодных условиях. Однако если у него есть какие-либо физические недомогание, то вероятность ощущения негативного влияния изменившейся погоды на организм значительно повышается. «Проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться. Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться. Для них могут быть сложности: может понижаться или повышаться артериальное давление, болеть голова», — рассказала специалист.