«Кости ломит»: врач-терапевт рассказала, как погодные изменения влияют на здоровье
Люди давно заметили связь физического состояния и погодных изменений. Врач нашел этому объяснение и поделился мыслями с RT. По мнению терапевта Черновой, организм здорового человека способен адаптироваться в любых погодных условиях. Однако если у него есть какие-либо физические недомогание, то вероятность ощущения негативного влияния изменившейся погоды на организм значительно повышается. «Проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться. Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться. Для них могут быть сложности: может понижаться или повышаться артериальное давление, болеть голова», — рассказала специалист.
Также врач отметила слабость и повышенную утомляемость как одни из частых симптомов при изменении погоды. Повышение влажности, дожди могут негативно сказаться на людях, страдающих от заболеваний легких. «У них может возникнуть одышка, чувство нехватки воздуха, может усилиться кашель», — заключила терапевт.
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