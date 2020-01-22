Коронавирус: новые случаи заражения и госпитализированная в России туристка

Очередные случаи инфицирования коронавирусом фиксируются медиками. Почти у трехсот человек вирус подтвержден, шестеро уже стали его жертвами. Первые случаи заражения зафиксированы в США и Таиланде.

Роспотребнадзор предупреждает: вирус передается от человека к человеку. Все инфицированные жаловались на температуру, одышку, кашель. И у всех зараженных оказалась пневмония, способная привести к летальному исходу. Увы, статистика смертельных случаев только растет. В этой связи 23 января состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное распространению смертельного вируса.

В нескольких московских аэропортах усилии меры проверку пассажиров, прибывающих из Китая. Как уже упоминалось, первый признак заболевания - повышенная температура, поэтому всех сошедших с трапа проверяют с помощью тепловизора. Пассажирку, прилетевшую из Китая 21 января, уже госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Источник инфекции пока так и не выявлен. Напомним, новости о коронавирусе появились в конце декабре, когда стало известно о ряде заболевших в Китае. Считалось, что все заболевшие имели отношение к одному из рынков морепродуктов.

Российские вирусологи не дремлют и занимаются разработкой теста, который позволит быстро выявлять заболевших. Также российским туристам рекомендуется по возможности воздержаться от полетов в Китай и уж точно не пренебрегать марлевыми повязками в местах скопления людей.