Коронавирус влияет на мозг сильнее, чем болезнь Альцгеймера — и это немного пугает

В исследовании участвовал 251 пожилой человек без снижения когнитивных функций или деменции до заражения ковидом. По итогам исследования медики пришли к выводам, что у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же, как у людей с болезнью Альцгеймера, или выше, рассказывает доктор Дженнифер Фронтера, профессор кафедры неврологии и ведущий автор исследования.

За время пандемии было проведено много исследований, часть из них посвящена связи между коронавирусом и Альцгеймером. Например, ученые из UT Health в Сан-Антонио установили, что молодые COVID-пациенты зачастую страдают тревогой и депрессией. А у людей в возрасте 60–70 лет наблюдаются симптомы, которые имеют сходство с ранним началом болезни Альцгеймера.