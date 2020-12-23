Коронавирус спровоцировал сердечную недостаточность у 20-летней студентки

Девушка заболела COVID-19 в октябре во время учебы в Университете Темпл в Филадельфии. По оценкам врачей, коронавирус протекал у пациентки в легкой форме, проявились симптомы, включая потерю вкуса и запаха, а также кашель. В ноябре Мэдди отправилась домой в Гулдсборо в Пенсильвании, чтобы отпраздновать День Благодарения со своей семьей.

Перед тем, как уехать, Мэдди сдала тест, который показал отрицательный результат. Вернувшись домой к родным, она начала задыхаться и страдать от сильной боли в груди. «У меня был ужасный жар и озноб. Ничего этого не было во время лечения от коронавируса», - добавила она.