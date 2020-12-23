Коронавирус спровоцировал сердечную недостаточность у 20-летней студентки
Девушка заболела COVID-19 в октябре во время учебы в Университете Темпл в Филадельфии. По оценкам врачей, коронавирус протекал у пациентки в легкой форме, проявились симптомы, включая потерю вкуса и запаха, а также кашель. В ноябре Мэдди отправилась домой в Гулдсборо в Пенсильвании, чтобы отпраздновать День Благодарения со своей семьей.
Перед тем, как уехать, Мэдди сдала тест, который показал отрицательный результат. Вернувшись домой к родным, она начала задыхаться и страдать от сильной боли в груди. «У меня был ужасный жар и озноб. Ничего этого не было во время лечения от коронавируса», - добавила она.
Healthy student, 20, beat 'mild' Covid - but it caused heart failure weeks later https://t.co/H4G3zI6LRn via @MetroUK— Kishanda (@KishandaKish) December 23, 2020
Студентка попала в больницу. «Мои конечности начали покалывать, и я потеряла сознание. Проснулась, а вокруг меня стояли и кричали 16 докторов и медсестер», - уточнила американка.
Постепенно состояние девушки ухудшалось. Врачи диагностировали у Мэдди застойную сердечную недостаточность, вызванную осложнениями, связанными с перенесенной ею ранее инфекцией COVID-19. Невилл страдала от тяжелого воспаления, а сердцебиение было нарушено. На данный момент девушка лечится в доме своих родителей.
Мэдди надеется, что ее история напомнит молодым людям, что к вирусу нужно относиться серьезно. «Мне 20 лет, и мне все еще нужна помощь, чтобы принять душ. Моей маме приходится расчесывать мне волосы. Так что это определенно страшно», - подчеркнула она.
Фото: pixabay.com
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