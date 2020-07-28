Коронавирус поражает сердце и негативно сказывается на его работе

Второе исследование, также проведенное в Германии, в Университетском сердечно-сосудистом центре в Гамбурге, показало, что более половины людей, умерших после заражения COVID-19, имели высокий уровень скопления вируса именно в сердечной мышце. Пока не ясно, как долго может длиться повреждение или как оно может на практике увеличить риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний у выживших, но данные ученых помогают объяснить, почему даже те пациенты, которые не жаловались на здоровье до того, как заболели коронавирусом, в течение недель и месяцев после выздоровления испытывают слабость и повышенную утомляемость.

Фото: pixabay

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