Коронавирус поражает сердце и негативно сказывается на его работе
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, коронавирус поражает сердечно-сосудистую систему и негативно сказывается на ее работе. Ранее считалось, что негативному воздействию, помимо легких, подвергаются только почки и мозг. По данным первого исследования, проведенного в Университетской клинике Франкфурта, 78% пациентов, выздоровевших от респираторной инфекции, остались со структурными повреждениями в сердце, и у каждых 76 человек из 100 обнаружены признаки, характерные для сердечного приступа – в их крови был зафиксирован высокий уровень белка тропонина, который вырабатывается при развитии этой болезни.
Второе исследование, также проведенное в Германии, в Университетском сердечно-сосудистом центре в Гамбурге, показало, что более половины людей, умерших после заражения COVID-19, имели высокий уровень скопления вируса именно в сердечной мышце. Пока не ясно, как долго может длиться повреждение или как оно может на практике увеличить риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний у выживших, но данные ученых помогают объяснить, почему даже те пациенты, которые не жаловались на здоровье до того, как заболели коронавирусом, в течение недель и месяцев после выздоровления испытывают слабость и повышенную утомляемость.
Фото: pixabay
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