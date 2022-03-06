Коронавирус не отступил: у выздоровевших прогрессируют тромбы

Результаты исследований показали, что у людей, которые болели COVID-19, чаще бывают инсульты и проблемы с сердцем. У перенесших заболевание, также часто возникают большие и мелкие тромбы. Врач подчеркнул, что он обследовал людей, которые болели COVID-19 год и более назад.

Тромбоз являются одним из самых опасных последствий заражения коронавирусом. Именно поэтому, Кент Сепкович, призывает всех вакцинироваться, так как защита от SARS-CoV-2 является жизненной необходимостью, пишет МК.

Хоть в России и снижается суточное число заражений COVID-19, не следует рисковать своим здоровьем. Специалисты не исключают, что до конца года возможны еще две волны коронавирусной инфекции.