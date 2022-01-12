Коронавирус может убить не сразу: врач предупредил о риске отложенной смерти после болезни

По словам кардиолога, процессы в сердечно-сосудистой системе могут продолжаться у переболевших и в постковидном синдроме, когда вируса в организме уже не останется.

Это может случиться даже спустя время после выписки из стационара. При этом речь идет не только об осложнениях, например инфаркте миокарда, но даже и о смертельных исходах, пишет Telegram-канал Shot.

Сергей Бойцов подчеркнул, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска, потому им в обязательном порядке следует вакцинироваться против коронавируса. Между тем для них существует ряд противопоказаний: отложить процедуру следует в острый период инфаркта миокарда или обострение миокардита и некоторые другие виды патологии. В остальных случаях проблемы с сердцем и сосудами считаются, напротив, показанием к прививке.