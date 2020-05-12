Коронавирус может стать причиной бесплодия у переболевших им женщин

Как передает российское издание «Известия», специалисты выяснили, что помимо негативного воздействия на легкие, о котором известно всем, коронавирус влияет и на другие органы, в частности, почки, печень и мочеполовую систему.

«SARS-CoV-2 может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через повсеместную экспрессию ACE2», – сообщают ученые, поясняя, что ACE2 – белок, который содержится в этих органах в больших количествах, именно через него вирус проникает в организм и именно он ответствен за овуляцию и последующее развитие эмбриона. Из-за поражения репродуктивной системы коронавирусом в ее работе могут наступить патологические изменения, вплоть до бесплодия. Также вирус может привести к нарушению менструального цикла и развитию патологий плода, если женщина заболела COVID-19 во время беременности.