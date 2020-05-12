Коронавирус может стать причиной бесплодия у переболевших им женщин
Как передает российское издание «Известия», специалисты выяснили, что помимо негативного воздействия на легкие, о котором известно всем, коронавирус влияет и на другие органы, в частности, почки, печень и мочеполовую систему.
«SARS-CoV-2 может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через повсеместную экспрессию ACE2», – сообщают ученые, поясняя, что ACE2 – белок, который содержится в этих органах в больших количествах, именно через него вирус проникает в организм и именно он ответствен за овуляцию и последующее развитие эмбриона. Из-за поражения репродуктивной системы коронавирусом в ее работе могут наступить патологические изменения, вплоть до бесплодия. Также вирус может привести к нарушению менструального цикла и развитию патологий плода, если женщина заболела COVID-19 во время беременности.
Пока данное открытие еще недостаточно изучено, как и сам коронавирус. Не существует единого алгоритма лечения, вакцины и лекарства, потому ученые допускают возможность, что бесплодие и нарушения работы мочеполовой системы могут быть вызваны не самим вирусом, а последствиями борьбы с ним: «Осложнения подобного рода могут быть вызваны не только самим заболеванием, но и особенностями лечения. С учетом попыток использовать новые, не до конца проверенные лекарственные средства или иные технологии для лечения COVID-19», ¬– пояснил «Известиям» Станислав Отставнов, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.
Фото: pexels
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!