Коронавирус добрался и до детей: особенности течения болезни у самых маленьких

Как сообщает главврач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, зачастую коронавирус, проникший в организм ребенка, поначалу маскируется под другие инфекционные болезни. «Особенностями у детей, в отличие от взрослых, может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Исмаил Османов в беседе с «РИА Новости».

По данным специалиста, в большинстве своем дети переносят ковид бессимптомно или в легкой форме, однако встречаются случаи, когда вирус прогрессирует и ребенок попадает в больницу из-за тяжелого течения болезни.