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Коронавирус добрался и до детей: особенности течения болезни у самых маленьких

В последнее время регистрируется все больше случаев заражения коронавирусом среди детей, потому было решено приступить к их вакцинации для защиты. Для этого 5 июня в Москве начались клинические исследования препарата «Спутник V» для подростков в возрасте 12-17 лет, они проведутся в 3 этапа. На данный момент в эксперименте участвуют 100 добровольцев, за которыми будут наблюдать в течение года, они получают уменьшенную дозу вакцины.
Коронавирус добрался и до детей: особенности течения болезни у самых маленьких

Как сообщает главврач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, зачастую коронавирус, проникший в организм ребенка, поначалу маскируется под другие инфекционные болезни. «Особенностями у детей, в отличие от взрослых, может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Исмаил Османов в беседе с «РИА Новости».

По данным специалиста, в большинстве своем дети переносят ковид бессимптомно или в легкой форме, однако встречаются случаи, когда вирус прогрессирует и ребенок попадает в больницу из-за тяжелого течения болезни.

Фото: freepik.com

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