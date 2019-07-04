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Король Лев и другие диснеевские герои спасут детей от ожирения

Представители здравоохранения запускают игры на тему «Диснея», чтобы побудить детей тренироваться, в последней попытке остановить растущий кризис ожирения.

28 командных игр для профилактики ожирения для проекта Change4Life with Disney вдохновлены популярными мультфильмами «История игрушек», «Король Лев», «Замороженные» и «Невероятные», сообщает британское издание Daily Mail.

Это подвижные игры, где нужно танцевать, бегать и совершать разного рода активности, в основном они рассчитаны на группу от 2 человек, но есть и игры для одного в духе «возьмите зонтик и придумайте свой классный танец». Создатели проекта рассчитывают, что любимые герои мультфильмов вдохновят детей выполнять задания с удовольствием. Описания игр можно найти на сайте проекта Change4Life.

Информационные пакеты о том, как играть в 10-минутные игры, будут разосланы в 16 500 государственных школ Англии в течение лета. Ученикам будет предложено взять с собой игры домой и поиграть в них, чтобы они оставались активными на каникулах. Общественное здравоохранение Англии надеется, что игры подтолкнут детей к 60-минутным упражнениям, которые им нужны каждый день.

Подросткам в возрасте от 5 до 18 лет требуется как минимум один час упражнений — от умеренных до энергичных — каждый день. Это может включать в себя катание на велосипеде, бег, игра в футбол или теннис.

Текст: Александра Романова

Фото: Kinopoisk

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