Король Лев и другие диснеевские герои спасут детей от ожирения

Информационные пакеты о том, как играть в 10-минутные игры, будут разосланы в 16 500 государственных школ Англии в течение лета. Ученикам будет предложено взять с собой игры домой и поиграть в них, чтобы они оставались активными на каникулах. Общественное здравоохранение Англии надеется, что игры подтолкнут детей к 60-минутным упражнениям, которые им нужны каждый день.

Подросткам в возрасте от 5 до 18 лет требуется как минимум один час упражнений — от умеренных до энергичных — каждый день. Это может включать в себя катание на велосипеде, бег, игра в футбол или теннис.

Текст: Александра Романова

Фото: Kinopoisk

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!