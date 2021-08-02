Кому стоит опасаться заболеть атеросклерозом и как вовремя его диагностировать

По данным издания при отсутствии должного лечения атеросклероз способен привести к сердечной недостаточности, инфаркту миокарда и инсульту.

На предрасположенность человека и риск возникновения у него атеросклероза влияют различные факторы. Болезни подвергаются люди, в жизни которых присутствует курение, алкоголизм, неправильное питание с высоким количество жиров и низкая физическая активность. Кроме того, на риск болезни влияет возраст, семейный анамнез атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает вероятность патологии высокий уровень холестерина, избыточный вес или ожирение, высокое кровяное давление и сахарный диабет.

Диагностировать болезнь возможно, если обращать внимание на ряд симптомов. К ощущениям, вызванным закупоркой сосудов относятся: боль в груди или стенокардия; боль в ноге, руке и в любом другом месте, где есть закупоренная артерия; одышка; усталость; спутанность сознания; мышечная слабость в ногах или другом участке тела.

Кроме этого, признаки болезни могут быть разными, поскольку они зависят от того, какие артерии поражены. Так, если поражаются сонные артерии, возможны слабость, затрудненное дыхание, головная боль, онемение лица и паралич. Коронарные артерии вызывают признаки, свойственные ишемической болезни сердца: боль в груди, сильное беспокойство, дурнота. Потеря аппетита, трудности с концентрацией внимания и отек конечностей появляется при повреждении почечных артерий, а в случае с периферическими чаще всего ощущается онемение и боль в конечностях.