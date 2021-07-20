Кому стоит быть особенно осторожным и избегать перегрева организма
«Интенсивное потоотделение может приводить к обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам. Нужно принимать меры, чтобы избегать перегревания», — сообщил Тяжельников «РИА Новости».
По словам специалиста, в целом потеть даже полезно, так как вместе с водой из организма выводятся вредные вещества, например, токсины. В жару с потом уходит примерно литр воды в день, поэтому важно регулировать водный баланс, чтобы не произошло обезвоживание.
«Самое главное — следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать теплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами. При приеме ванн можно добавлять в воду соль, которая обладает антисептическим и другими полезными свойствами», — объяснил специалист.
Кроме того, в солнечную погоду важно пользоваться солнцезащитными кремами, а затем — средства после загара. Избегайте использования жирных кремов, они забивают поры и препятствуют потоотделению, а также замените спиртосодержащие средства на увлажняющие, так как кожа и без того становится суше.
Фото: freepik.com
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