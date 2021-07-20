Кому стоит быть особенно осторожным и избегать перегрева организма

«Интенсивное потоотделение может приводить к обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам. Нужно принимать меры, чтобы избегать перегревания», — сообщил Тяжельников «РИА Новости».

По словам специалиста, в целом потеть даже полезно, так как вместе с водой из организма выводятся вредные вещества, например, токсины. В жару с потом уходит примерно литр воды в день, поэтому важно регулировать водный баланс, чтобы не произошло обезвоживание.