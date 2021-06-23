Кому из россиян важно вакцинироваться от COVID-19, а кому положен медотвод
Как сообщила «Комсомольской правде» главный внештатный аллерголог-иммунолог столичного Департамента здравоохранения Дарья Фомина, противопоказаниями для прививки считаются острые инфекционные и неинфекционные, обострившиеся хронические заболевания. В таком случае не рекомендуется проходить вакцинацию до полного выздоровления. Также по ее словам, людям с аллергическими реакциями, но не на компонент вакцины, можно спокойно прививаться.
Кроме того, главный врач клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева подчеркнула, что прививка от коронавируса необходима гражданам, которые страдают артериальной гипертензией, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями, любыми формами кардиомиопатий, нарушениями ритма и проводимости и другими формами хронических болезней сердца, а также сахарным диабетом, ожирением, эндокринными и другими заболеваниями.
Касаемо столичного региона, в больницах устанавливают дополнительные места для новых зараженных, так как количество заболевших стремительно растет. Отмечается, что медикаментов для лечения пациентов может не хватить, поэтому власти Подмосковья закупят дополнительные партии «Апиксабана», на который объявлен тендер на 22 миллиона рублей. Данный препарат предназначен для профилактики тромбоза, который считается осложнением ковида.
Фото: freepik.com
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