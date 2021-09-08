Кому и какие обследования необходимо пройти после перенесенного COVID–19

По словам Людмилы Исаевой, пациента, переболевшего в тяжелой форме, на контроль берет врач амбулаторной службы. Также ему назначается ряд обязательных процедур, таких как рентгенография грудной клетки, при необходимости КТ, электрокардиография, эхокардиография, клинический анализ с биохимией крови и прочее.

Людям, перенесшим коронавирус в легкой форме, рекомендуется пройти обследования через восемь недель после выздоровления. Начать профилактические мероприятия стоит с посещения врача, который должен направить своего пациента на клинический анализ крови, тесты биохимии, коагулограмму, проверку на склонность крови к образованию тромбозов или кровотечениям. По результатам анализов в случае необходимости специалист назначит дополнительные исследования.

«Врачи оценят так называемую «красную» кровь – эритроциты, гемоглобин. Нужно посмотреть, нет ли у пациента анемии, хорошо ли кислородом снабжаются органы. Все клетки страдают после перенесенной коронавирусной инфекции», – сообщила Людмила Исаева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».