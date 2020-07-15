Ком в горле и не только: названы основные симптомы рака щитовидной железы
Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева в интервью «Комсомольской правде» объяснила, что рак щитовидной железы – не самый распространенный, но от этого не менее опасный. «До 90-х годов он считался редким онкологическим заболеванием. Рост болезни начал наблюдаться с 92-го года, особенно у жителей южных регионов Белоруссии и прилегающих регионов РФ. Это связано с радиационным загрязнением этих территорий – в первую очередь радиоактивным йодом после катастрофы на Чернобыльской АЭС», – пояснила она.
Хорошая новость заключается в том, что болезнь хорошо поддается лечению при условии, что она выявлена на ранней стадии. Одним из симптомов рака щитовидной железы, который можно заметить невооруженным взглядом – небольшой узелок, который выступает на шее. В процессе развития онкологии он увеличивается в размерах и становится плотнее наощупь. Со временем к этому признаку добавляются и другие: боли в области шеи, постоянная осиплость голоса, першение, отдышка и затрудненное дыхание, также больные отмечают постоянный ком в горле и желание сглотнуть. Врач отметила, что, если вы обнаружили у себя эти симптомы и они сохраняются у вас на протяжении нескольких недель, это повод обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.
Сакаева также напомнила, что среди причин возникновения данного вида онкологии – генетическая предрасположенность, хронический стресс, недостаток в рационе йодсодержащих продуктов, длительное воздействие рентгеновских лучей и вредные привычки.
Фото: depositphotos
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