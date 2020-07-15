Ком в горле и не только: названы основные симптомы рака щитовидной железы

Хорошая новость заключается в том, что болезнь хорошо поддается лечению при условии, что она выявлена на ранней стадии. Одним из симптомов рака щитовидной железы, который можно заметить невооруженным взглядом – небольшой узелок, который выступает на шее. В процессе развития онкологии он увеличивается в размерах и становится плотнее наощупь. Со временем к этому признаку добавляются и другие: боли в области шеи, постоянная осиплость голоса, першение, отдышка и затрудненное дыхание, также больные отмечают постоянный ком в горле и желание сглотнуть. Врач отметила, что, если вы обнаружили у себя эти симптомы и они сохраняются у вас на протяжении нескольких недель, это повод обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Сакаева также напомнила, что среди причин возникновения данного вида онкологии – генетическая предрасположенность, хронический стресс, недостаток в рационе йодсодержащих продуктов, длительное воздействие рентгеновских лучей и вредные привычки.

Фото: depositphotos

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