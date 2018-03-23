Коллеги и врачи о состоянии перенесшего инсульт Федора Добронравова

Поклонники актера «Московского театра сатиры» Федора Добронравова обеспокоены здоровьем любимца. Мужчина был экстренно госпитализирован 18 марта после жалоб на онемение лица и тела и нарушение речи, которые случились 17 марта в Светлогорске. Постановки с его участием были перенесены на более поздние даты. Артист перенес инсульт и срочную операцию.

Медики уверяют: сейчас мужчина чувствует себя лучше и сможет вернуться на сцену в апреле.

Заместитель художественного руководителя театра Лиана Бединадзе сообщила каналу «РЕН ТВ», что актера «со дня на день» ждут в театре. Художественный руководитель театра Александр Ширвиндт в разговоре с корреспондентом «ТАСС» назвал примерную дату выписки Добронравова — 31 марта.

«Он в больнице сейчас. Его где-то через 4 дня выписывают. У него какие-то спазмочки были. Там были какие-то сосудистые дела. Вы меня не спрашивайте, я не врач», — цитирует его «КП».

Худрук подчеркнул, что некоторое время актер играть не сможет, но обещал наверстать упущенное.

Желаем здоровья любимому артисту!

Фото: globallookpress