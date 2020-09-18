Количество зараженных COVID-19 в России продолжает расти: почему вторая волна более опасна
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки зафиксировано 5905 положительных тестов на COVID-19. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что количество зараженных вновь медленно, неуклонно растет. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохраняется во всем мире: на 18 сентября 2020 года с начала пандемии выявлено больше 30 миллионов инфицированных человек. Из них 20,4 миллиона вылечились и почти 945 тысяч скончались.
Как передает издание «Актуальные комментарии», строго говоря, не совсем корректно говорить о «второй волне», так как с января этого года число новых случаев постоянно растет, просто разными темпами. О стабилизации ситуации на данный момент думать преждевременно, потому вернее считать, что мир достиг «второй фазы» пандемии. При этом жесткие ограничения практически во всех странах уже сняты – рестораны, кафе, магазины работают, люди могут свободно перемещаться минимум в пределах своих стран. Сохраняется лишь ношение масок и соблюдение социальной дистанции, но из-за усталости от изоляции и чувства одиночества люди все чаще нарушают и эти правила. Однако в этот раз посадить весь мир на карантин будет сложнее, чем весной, так как в предыдущий локдаун люди острее почувствовали социальное неравенство, ярче проявилась уязвимость многих слоев населения, начался спад в экономике и замедлился прогресс в развитии многих сфер – все это привело к волне массовых протестов по всему миру и никак не помогло к взятию пандемии под контроль.
Фото: pixabay
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