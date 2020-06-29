«Все пики пройдены»: количество заболевших коронавирусом во всех регионах России неуклонно снижается
Как передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, число новых случаев, по состоянию на 29 июня 2020 года, внушает оптимизм. За прошедшие сутки по всей России выявлено 6719 случаев заражения, отмечается, что у 31,6% болезнь протекает полностью бессимптомно. В Москве за воскресенье зафиксировано 782 случая, что в 3 раза меньше, чем месяцем ранее. «В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки», – говорится в сообщении оперштаба.
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка внушает оптимизм и правительству. В частности, Сергей Собянин заявил, что столица «прошла все пики коронавируса» и ситуация становится с каждой неделей все лучше – несмотря на частичное снятие карантинных ограничений скачка заболеваемости не произошло. За все время пандемии в мире коронавирусом заразились более 10 миллионов человек (на данный момент зафиксировано 10 145 791 случаев), при этом выздоровели больше половины (5 140 899 человек). Количество смертельных исходов достигло 501 893 случаев. На первом месте по числу зараженных по-прежнему США, за ними следует Бразилия. Россия – на третьем месте. В нашей стране в течение пандемии выявлено 641 156 случаев, из них выздоровели 403 430 человек, скончались чуть больше 9 тысяч. Общее количество проведенных тестов превысило отметку 19 миллионов.
Фото: pixabay
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