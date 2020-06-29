«Все пики пройдены»: количество заболевших коронавирусом во всех регионах России неуклонно снижается

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка внушает оптимизм и правительству. В частности, Сергей Собянин заявил, что столица «прошла все пики коронавируса» и ситуация становится с каждой неделей все лучше – несмотря на частичное снятие карантинных ограничений скачка заболеваемости не произошло. За все время пандемии в мире коронавирусом заразились более 10 миллионов человек (на данный момент зафиксировано 10 145 791 случаев), при этом выздоровели больше половины (5 140 899 человек). Количество смертельных исходов достигло 501 893 случаев. На первом месте по числу зараженных по-прежнему США, за ними следует Бразилия. Россия – на третьем месте. В нашей стране в течение пандемии выявлено 641 156 случаев, из них выздоровели 403 430 человек, скончались чуть больше 9 тысяч. Общее количество проведенных тестов превысило отметку 19 миллионов.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!