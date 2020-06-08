Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов — Россия на 3 месте
По данным на 8 июня 2020 года, предоставленным университетом Джона Хопкинса, который занимается сбором сводной статистики по распространению пандемии коронавируса в мире, число инфицированных достигло отметки 7 009 065. Количество смертей превысило 402 тысячи человек. За время распространения заболевания выздоровело больше 3 миллионов пациентов (точнее, 3 140 920).
Из 7 миллионов случаев заражения почти 2 миллиона приходятся на США, в этой же стране зафиксирована почти четверть из общего количества смертей – 110 тысяч. Следом идет Бразилия с практически 700 тысячами заболевших и 36,5 тысячами скончавшихся. Замыкает топ-3 печального рейтинга Россия, где за все время пандемии выявлено 476 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них – 8985 случаев за прошедшие сутки. Выздоровели 230 688 зараженных, скончались 5971 человек. Общее количество проведенных тестов составило больше 13 миллионов. Напомним, что в Москве и многих регионах страны, несмотря на постепенное послабление ограничительных мер, до сих пор сохраняется масочно-перчаточный режим и рекомендовано соблюдение социальной дистанции.
Фото: depositphotos
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