Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов — Россия на 3 месте

Из 7 миллионов случаев заражения почти 2 миллиона приходятся на США, в этой же стране зафиксирована почти четверть из общего количества смертей – 110 тысяч. Следом идет Бразилия с практически 700 тысячами заболевших и 36,5 тысячами скончавшихся. Замыкает топ-3 печального рейтинга Россия, где за все время пандемии выявлено 476 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них – 8985 случаев за прошедшие сутки. Выздоровели 230 688 зараженных, скончались 5971 человек. Общее количество проведенных тестов составило больше 13 миллионов. Напомним, что в Москве и многих регионах страны, несмотря на постепенное послабление ограничительных мер, до сих пор сохраняется масочно-перчаточный режим и рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Фото: depositphotos

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