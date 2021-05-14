Когда стоит бить тревогу из-за синяков на теле, объяснил хирург-флеболог
Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров рассказал в интервью радио Sputnik, какие синяки должны стать поводом для беспокойства.
Необходимо четко понимать, что стало причиной появления гематомы, на этот счет есть несколько вариантов. В первом случае вследствие какого-либо ушиба кровь выходит из сосуда и попадает под кожу, именно так образуются обычные синяки. Тогда стоит обратить внимание на размер травмированного участка кожи: «Небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдет дней через 10-15, либо на фоне приема локальных гепариносодержащих препаратов пройдет быстрее. Если это большой синяк, большая гематома с большим объемом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается», — сказал Демуров.
Еще один вариант — проявления варикоза, которые похожи на нездоровые синяки. К ним относятся сосудистые образования и расширенные мелкие вены, их обычно называют звездочки или паутинки. «В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации — это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием», — предупредил доктор.
Также Амиран отметил, что причиной появления подтеков могут стать кроверазжижающие препараты. Но по этой причине не стоит самостоятельно прекращать назначенное лечение, лучше обратиться ко врачу.
Фото: freepik.com
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