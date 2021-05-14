Когда стоит бить тревогу из-за синяков на теле, объяснил хирург-флеболог

Еще один вариант — проявления варикоза, которые похожи на нездоровые синяки. К ним относятся сосудистые образования и расширенные мелкие вены, их обычно называют звездочки или паутинки. «В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации — это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием», — предупредил доктор.

Также Амиран отметил, что причиной появления подтеков могут стать кроверазжижающие препараты. Но по этой причине не стоит самостоятельно прекращать назначенное лечение, лучше обратиться ко врачу.