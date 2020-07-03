Когда россияне смогут вернуться к полноценной жизни без ограничений из-за коронавируса

В то же время чиновник отметил, что в данный момент в России пандемия находится под контролем, идет активная разработка вакцины, более-менее составлены протоколы лечения (хотя вирус все еще не полностью фармацевтически управляем), потому, даже если будет вторая волна коронавируса, она вряд ли будет такой де сильной, ведь теперь страна, да и весь мир, к ней готовы. При этом Мурашко заметил, что, несмотря на снятие ограничений и постепенное возвращение к нормальной жизни, соблюдать социальную дистанцию и носить в местах скопления людей маску необходимо. «Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно, но подъем заболеваемости может быть при нарушении правил поведения», — отметил он.

По состоянию на 3 июля 2020 года, в России выявлено 6718 новых случаев заражения COVID-19. Всего же за время пандемии зафиксировано почти 670 тысяч зараженных, из них 9859 человек скончались, 437 тысяч человек выздоровели.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!