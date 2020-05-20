Когда и при каких условиях российские курорты начнут выходить из карантина

Однако специалист отметила, что не стоит надеяться, что меры безопасности будут сняты полностью на время отдыха туристов. Будут разработаны и уточнены правила, которые не должны быть чрезмерными. Уже известно, что в ряде областей у всех отдыхающих при въезде в санаторно-курортное учреждение должна быть свежая справка об отрицательном анализе на коронавирус, возможно, в общественных местах придется носить маски и перчатки, однако регламент еще будет уточняться и дорабатываться – на это у Ростуризма есть еще 10 дней.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет исключительно на внутренний туризм. Судьба поездок за границу в 2020 году остается под вопросом и будет зависеть от эпидемиологической обстановки не только в России, но и в мире – на данный момент границы большинства стран для туристов остаются закрытыми, а авиаперевозки приостановлены. Есть вероятность, что иностранный туристический сезон может сорваться полностью.

На период 20 мая 2020 года, в России зарегистрировано 308 705 зараженных, из них 8764 человека – за последние сутки. Поправились 85 392 больных, скончались – 2972 человека. В общей сложности проведено больше 7,5 миллионов тестов.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!