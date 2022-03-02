Климакс — приговор? Ранняя менопауза увеличивает риск развития деменции
Для проведения исследования специалисты изучили данные 153 тысяч женщин. В результате выяснилось, что женщины, у которых менопауза наступила до 40 лет, на 35% чаще сталкиваются с деменцией, нежели те, у кого климакс начался после 50 лет. А при соответствующих обстоятельствах в возрасте 40-45 лет риск развития недуга был выше в 1,3 раза.
«Женщины, у которых очень рано наступает менопауза, подвержены большему риску развития деменции в более позднем возрасте. Осознание этого повышенного риска может помочь женщинам применять стратегии профилактики деменции и совместно с врачами внимательно следить за своим когнитивным статусом по мере старения», — заявили ученые.
По их словам, ранняя менопауза, а в дальнейшем и деменция может возникать в результате нехватки эстрогена. Что оказывает негативное влияние на здоровье мозга, а также увеличивает риск когнитивных нарушений.
Подробности будут представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью в Чикаго, пишет «Газета.ru».
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