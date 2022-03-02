Климакс — приговор? Ранняя менопауза увеличивает риск развития деменции

Для проведения исследования специалисты изучили данные 153 тысяч женщин. В результате выяснилось, что женщины, у которых менопауза наступила до 40 лет, на 35% чаще сталкиваются с деменцией, нежели те, у кого климакс начался после 50 лет. А при соответствующих обстоятельствах в возрасте 40-45 лет риск развития недуга был выше в 1,3 раза.

«Женщины, у которых очень рано наступает менопауза, подвержены большему риску развития деменции в более позднем возрасте. Осознание этого повышенного риска может помочь женщинам применять стратегии профилактики деменции и совместно с врачами внимательно следить за своим когнитивным статусом по мере старения», — заявили ученые.