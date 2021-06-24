Кино и террасы ресторанов: куда успеют попасть москвичи до коронавирусных ограничений

Куда еще можно успеть сходить?

В московские рестораны уже с 28 июня смогут попасть только те посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеют действительный отрицательный ПЦР-тест (он действует в течение трех дней). Для входа потребуется QR-код — справки или сертификаты в бумажном варианте приниматься не будут.

Плохая новость для тех, кто переболел неофициально — сказать об этом на словах не получится, информация о болезни должна появиться на «Госуслугах».

До 12 июля жители Москвы могут провести время на летних террасах ресторанов.

«С 24 июня по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии Москвы.