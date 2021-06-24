Кино и террасы ресторанов: куда успеют попасть москвичи до коронавирусных ограничений
Куда еще можно успеть сходить?
В московские рестораны уже с 28 июня смогут попасть только те посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеют действительный отрицательный ПЦР-тест (он действует в течение трех дней). Для входа потребуется QR-код — справки или сертификаты в бумажном варианте приниматься не будут.
Плохая новость для тех, кто переболел неофициально — сказать об этом на словах не получится, информация о болезни должна появиться на «Госуслугах».
До 12 июля жители Москвы могут провести время на летних террасах ресторанов.
«С 24 июня по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии Москвы.
Фото: Pixabay
Спортивные и развлекательные мероприятия в Москве пока открыты для всех — до 28 июня. После этого дня попасть туда можно только с QR-кодом. Однако большинство фестивалей и развлекательных мероприятий либо перенесены, либо пройдут без зрителей — ранее об изменениях сообщили организаторы «ЖАРЫ», которая со второго дня пройдет в формате телесъемки.
До конца июня можно успеть сходить в зоопарк, парк аттракционов и детские игровые комнаты — после 28 июня они будут закрыты для всех.
Торговые центры продолжают работу — жители могут успеть заняться шопингом перед возможными ограничениями.
Фото: Pixabay
Есть возможность посетить театры и кино — они работают с ограничениями. Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости, но не более 500 человек.
С 28 июня для театров и кинотеатров рекомендовано ввести посещение по QR-коду.
«Для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%», — уточняется в сообщении Минкультуры.
Фото: Pixabay
Отпуск в России тоже оказался под угрозой для тех, кто принял решение отказаться от прививки — с 1 июля вводят обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты, а с 1 августа курорты будут закрыты для непривитых полностью.
Однако для тех, кто все-таки хочет отдохнуть на море, решение есть — с 22 июня открывается авиасообщение с Турцией. Попасть туда можно без прививки от коронавируса.
Кроме того, с 28 июня Россия планирует возобновить авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Фото: Pixabay
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